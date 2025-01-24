مرموش: أنا سريع وخطير.. ولن أنسى يوم انضمامي للسيتي

رفع عمر مرموش نجم منتخب مصر راية التحدي مبكرا بعد إتمام انتقاله رسميا إلى مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى 2029 قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.وذكرت بعض التقارير الصحفية أن مانشستر سيتي أتم صفقة مرموش مقابل 75 مليون يورو.قال مرموش في تصريحات للموقع الرسمي لناديه “أنا سريع وخطير وأجيد الركض بالكرة داخل الملعب، وجاهز للعب في أي مركز وسأبذل قصارى جهدي من أجل خدمة الفريق”.أضاف “ما حققته في العامين الماضيين كان رائعا ولكن الانضمام إلى مانشستر سيتي بداية جديدة، ولا أطيق الانتظار حتى الالتقاء بزملائي والعمل مع المدرب بيب جوارديولا وبداية هذه الرحلة”.

وأضاف “مانشستر سيتي هو أكبر الأندية الإنجليزية في السنوات الأخيرة ولديه كل المقومات للنجاح وتحقيق الإنجازات وأيضا تطوير مستوى لاعبيه”.

وتابع “هذا يوم لن أنساه، أنا فخور لكوني مصري وأسعى لتمثيل بلدي بأفضل شكل ممكن، وسعيد بكوني أول مصري ينضم إلى مانشستر سيتي، ولكن أتطلع أيضا للفوز بالالقاب”.

وواصل “مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، واللعب لفريق بحجمه، كان أحد أحلامي في بداية رحلتي مع كرة القدم، والآن الحلم تحقق”.

وأشار “نقطة قوتي هي اكتشاف المساحات في دفاع المنافس والانطلاق بكل سرعة وقوة”.وأكمل “ألعب عادة في مركز الجناح الأيسر بصفوف منتخب مصر، ولكن مع فرانكفورت لعبت في مراكز أخرى مثل رأس الحربة وصانع الألعاب والجناح الأيمن، لكن مركزي المفضل هو صانع الألعاب خلف المهاجم، لأنه يجعلني قريبا من مرمى المنافسين أو بالأدق يجعلني أصل بسرعة إلى المرمى”.

وأردف مرموش “بالطبع جوارديولا أحد العوامل التي دفعتني بشدة للانتقال إلى السيتي، فهو من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، وأتطلع بشدة للتعلم منه، فكل لاعب مهما حقق بإمكانه دائما أن يتحسن”.

وأشار “سعيد أيضا باللعب بجوار هالاند، فهو ماكينة أهداف، وأتطلع للعب بجواره والتعلم منه وصناعة الأهداف له”.

وأتم مرموش “في مصر نعتبر الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم، ويحظى بأكبر متابعة جماهيرية لأن زميلي محمد صلاح وعدد من اللاعبين الآخرين لعبوا في أندية إنجليزية”.

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