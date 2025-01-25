مشروع صون التراث الثقافي السوداني الحي بشمال كردفان

كشفت الأستاذة اماني يوسف بشير مديرة الإدارة العامة للآثار والمتاحف بشمال كردفان عن الشروع فى أعمال حصر وتصنيف التراث الثقافي السوداني الحي بالمركز الرئيسي لمتحف دكتور جريقندي للتراث بحي المطار بمدينة الأبيض ضمن مشروع صون التراث الثقافي الغير مادي فى زمن الحروب والنزاعات والتغيرات المناخية الذى يديره د. مايكل ملسون بتمويل من المركز الثقافي البريطاني .

وابانت الأستاذة اماني فى تصريح (لسونا) ان المشروع يعمل فى السودان فى اربعة ولايات هى الجزيرة والولاية الشمالية وكسلا وشمال كردفان بجانب عمله فى عدد من الدول الأفريقية مؤكدة ان المشروع يهدف إلى صون التراث الحي بكافة انماط التراث من .مباني وقطع أثرية وماكولات تقليدية والرقصات الشعبية بجانب الاحاجي والتراث الشفاهي.

واضافت اماني ان المشروع بدأ عمله فى العام 2023م فى حفظ وصون التراث من التغيير المناخي بجانب تكثيف عمله خلال فترة الحرب الحالية بمدينة الأبيض خاصة تسجيل الرقصات الشعبية والصناعات الحرفية واليدوية والأسواق التراثية فى مركز الايواء الموحد للنازحين المتضررين من الحرب كما اوضحت ان المشروع قام بانتاج العديد من الأفلام الوثائقية فى هذا الخصوص.

وأشارت الى امتداد المشروع للتوثيق لمركز د/ جريقندي الثقافي الذى يعتبر من المراكز الخاصة الكبيرة التى جمعت التراث الثقافي السوداني واضافت ان المركز يحتوي على انماط المباني التراثية كالرواكيب والقطاطي والكرانك وأشارت ان العمل فى .مركز دكتور جريقندي الثقافي يشمل الحصر والتصنيف والتوثيق والتسجيل والتصوير وكتابة البيانات والمعلومات للقطع التراثية.

واشادت بدور الباحثين والمهتمين بالتراث الكردفاني والسوداني وحثت على اهمية المحافظة على القيم والموروثات الثقافية واضافت ان المرحلة القادمة ستشهد إصدار كتب والمزيد من الافلام الوثائقية بهدف الحفاظ على التراث الحي.

واكدت جاهزية فريق العمل لحصر كافة الأعمال التراثية المملوكة للأشخاص فى مدينة الأبيض بجانب التوثيق للشخصيات مبينة ان العمل يتم بواسطة فريق عمل متخصص في الحصر والتصنيف وكتابة المعلومات وان المشروع بالولاية يتم تنفيذة بشراكة ذكية بين الإدارة العامة للآثار والمتاحف بشمال كردفان والمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة.