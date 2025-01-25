حركة العدل والمساواة السودانية تنعي المفكر السوداني الباقر العفيف

تنعي حركة العدل والمساواة السودانية المفكر السوداني المعروف الدكتور الباقر العفيف، الذي انتقل الي جوار ربه صباح اليوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٥ بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد صراع مع المرض.

عرف الراحل بمساهماته الفكرية والثقافية والسياسية، والتي تركزت في قضايا الهوية، والحرب والسلام وحقوق الانسان في السودان. كما عرف بمناصرته الواضحة والصريحة للقضية الدارفورية، في بعدها الانساني، خاصة في شق المتعلق بالابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبتها حكومة المؤتمر الوطني ومليشيا الجنجويد في دارفور.

اسس الفقيد الراحل، مركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية، وتقلد منصب مديره العام منذ العام ٢٠٠٧، والذي كان مقره في العاصمة السودانية الخرطوم، ولاحقاً تحول الي يوغندا، بعدما عمدت سلطات السودانية وقتها الي إغلاقه.

وتتقدم الحركة، بخالص التعازي والمواساة، الي اسرة الراحل الباقر العفيف الصغيرة، وكذلك الي محبيه ومعارفه في السودان وكل انحاء العالم، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وان يدخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

محمدين