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عضو هيئة القيادة والسيطرة للقوات المشتركة الفريق تجاني الضهيب يحي الصمود بالفاشر

2025/01/25
fashiron
الفاشر - شمال دارفور
أيها الشعب العزيز ، أبطال فاشر السلطان أيتها الأمة الشامخة،اليوم نحتفي بملحمة بطولية سطّرها أبناء هذا الوطن الأبطال ، و جنودنا البواسل الذين رفعوا راية العز والشرف ، وضحّوا بدمائهم الطاهرة دفاعاً عن أرضنا وكرامتنا ، هذا النصر ليس انتصاراً للمشتركة وحدها ، بل هو انتصار لكل من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والمستنفرين ولقوات قشن وكل المقاتلين وكل مواطن آمن بوطنه ، ووقف صامداً أمام التحديات .
أيها الجنود الأوفياء :
أنتم سليل الأجداد الذين علموا العالم معنى الشجاعة والإباء بسلاح الإيمان والإرادة ، وحطمتم جبروت الظلم وأثبتم أن إرادة الشعوب الحرة لا تُقهَر ، كل رصاصة أطلقتموها كانت رسالةً للتاريخ : أن هذه الأرض مقدسة، وأن دماء شهدائنا هي سر خلودنا .
إلى أسر الشهداء الأبرار :
نحني الجباه إجلالاً لتضحياتكم ، ففقدان الأحبة ثقيل ، لكن ذكراهم ستظل شعلة تنير درب الأجيال ، لقد وهبوا أرواحهم لتعيش الأمة بكرامة، ووعدناكم أن دماءهم لن تُهدر، وسنكون عند عهدنا.
الى القادة العسكريون :
شكراً لخططكم الحكيمة وتضحياتكم التي قادتنا إلى هذا اليوم .
المجد للشهداء ، الشفاء للجرحى ، النصر والعزة للسودان.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

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