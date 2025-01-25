عضو هيئة القيادة والسيطرة للقوات المشتركة الفريق تجاني الضهيب يحي الصمود بالفاشر

أيها الشعب العزيز ، أبطال فاشر السلطان أيتها الأمة الشامخة،اليوم نحتفي بملحمة بطولية سطّرها أبناء هذا الوطن الأبطال ، و جنودنا البواسل الذين رفعوا راية العز والشرف ، وضحّوا بدمائهم الطاهرة دفاعاً عن أرضنا وكرامتنا ، هذا النصر ليس انتصاراً للمشتركة وحدها ، بل هو انتصار لكل من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والمستنفرين ولقوات قشن وكل المقاتلين وكل مواطن آمن بوطنه ، ووقف صامداً أمام التحديات .

أيها الجنود الأوفياء :

أنتم سليل الأجداد الذين علموا العالم معنى الشجاعة والإباء بسلاح الإيمان والإرادة ، وحطمتم جبروت الظلم وأثبتم أن إرادة الشعوب الحرة لا تُقهَر ، كل رصاصة أطلقتموها كانت رسالةً للتاريخ : أن هذه الأرض مقدسة، وأن دماء شهدائنا هي سر خلودنا .

إلى أسر الشهداء الأبرار : نحني الجباه إجلالاً لتضحياتكم ، ففقدان الأحبة ثقيل ، لكن ذكراهم ستظل شعلة تنير درب الأجيال ، لقد وهبوا أرواحهم لتعيش الأمة بكرامة، ووعدناكم أن دماءهم لن تُهدر، وسنكون عند عهدنا.

الى القادة العسكريون :

شكراً لخططكم الحكيمة وتضحياتكم التي قادتنا إلى هذا اليوم .