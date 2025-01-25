الصور الأولى لترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين من أميركا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن بدء عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة التي وعد بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ونشرت ليفيت على صفحتها الرسمية على “إكس” صورا لمهاجرين يتم إركابهم في طائرات عسكرية لترحليهم.

وقالت المتحدثة إن ترامب يرسل رسالة قوية وواضحة إلى العالم بأسره مفادها ” إذا دخلْت الولايات المتحدة الأميركية بشكل غير قانوني، فستواجه عواقب وخيمة”.

وأوضحت ليفيت أن “إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي”، مضيفة أنّه تمّ ترحيل “المئات” في طائرات عسكرية.

وأضافت أنّ “أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ جارية. قطعت وعود وتمّ الوفاء بها”، بعد بضعة أيام فقط على تنصيب ترامب.

وبدأت الولايات المتحدة ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين في طائرات عسكرية، فيما أعلن البيت الأبيض إطلاق “أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ”.

وكان ترامب وعد بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان “حالة طوارئ وطنية” عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا ترحيل “أجانب مجرمين”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وافق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الأجانب.

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