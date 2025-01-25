ماريسكا: جوارديولا بحاجة للدعم

قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي إن نظيره في مانشستر سيتي، بيب جوراديولا، في حاجة للدعم بعدما بات فريقه مهددا بالخروج من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأهدر سيتي تقدمه بهدفين في الخسارة 4-2 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول يوم الأربعاء.

وأبلغ ماريسكا مؤتمرا صحفيا الجمعة “يتحلى بيب بالقوة الكافية في هذا النوع من الأمور. لكن بالطبع، كغيره من البشر، يحتاج إلى الدعم في هذه اللحظة، في آخر ثماني أو تسع سنوات دائما ما كان فريقه على القمة”.

ويحتل سيتي المركز 25 في مرحلة الدوري بدوري الأبطال قبل الجولة الختامية ويحتاج لإنهاء المرحلة ضمن أول 24 مركزا ليبقي على آماله في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب. وخلال مسيرته التدريبية، لم يخفق جوارديولا في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في المسابقة.

وقال ماريسكا إن فريقه سيواجه صعوبة في التغلب على سيتي رغم تواضع مستواه. كما عانى تشيلسي من انخفاض أدائه بعدما حقق فوزا واحد في آخر ست مباريات بالدوري مقارنة بثلاثة انتصارات انتزعها سيتي.

أضاف “مع هذا النادي وهؤلاء اللاعبين، عندما يكونون في لحظة عصيبة، فإنهم يريدون أن يظهروا جودتهم. لا أعتقد أن هناك لحظة مواتية لمواجهة سيتي.

“طبيعي في كرة القدم أن تمر بمثل هذه اللحظات. بالطبع سيعود (سيتي) للفوز بالألقاب قريبا”.

ويحظى ماريسكا بتاريخ حافل مع سيتي حيث عمل مدربا في النادي قبل أن يرحل لتولي تدريب بارما.

وبعد إقالته من تدريب النادي الإيطالي، عاد إلى سيتي حيث عمل مساعدا لجوارديولا في الموسم الذي فاز فيه الفريق بثلاثية وقال إنه سيظل ممتنا للنادي للأبد.

وقال “علاقتي ببيب والنادي رائعة. سأظل ممتنا لسيتي على ثقته بي، لأنه أعادني بعدما أقالني فريق إيطالي بعد شهرين أو ثلاثة”.

جريدة الرياض