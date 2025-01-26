«رمضان 2025».. المتحدة تطلق البوستر الرسمي لـ مسلسل «النُّص» بطولة أحمد أمين

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لـ مسلسل “النُّص”، ومن المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل “النُّص” من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي وسامية طرابلسي وكذلك دنيا سامي وسمر علام ودعاء حكم.

كما يشارك في بطولة المسلسل، كل من عبد الرحمن محمد وإسراء أحمد عطية ووائل عيني ومن إخراج حسام علي وتأليف “ورشة ماجنم”، وهو من 15 حلقة.

وقدم أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.

بوابة الأهرام