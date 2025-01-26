محمد إمام لعمرو دياب: في حياتنا ناس هما الأساس

قام الفنان محمد إمام، بتوجيه رسالة لـ الفنان عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشارك محمد إمام، صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب في أحدث ظهور لهما، معلقا قائلا: «في حياتنا ناس هما الأساس، حقيقي شكرا من هنا لبكره».

ويشار إلى، أن آخر أعمال محمد إمام مسلسل «كوبرا» الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم.

مسلسل كوبرا، شارك في بطولته كل من: محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

بوابة الأهرام