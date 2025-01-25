المقاومة الشعبية بالشمالية تهنئ جماهير الشعب السوداني والقوات المسلحة بالانتصارات التي تحققت

أصدرت اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية الجمعة بيانا الي جماهير الشعب السوداني عامة وجماهير الولاية الشمالية خاصة هنأت من خلاله القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين بالانتصارات المتلاحقة التي تحققت في فاشر السلطان ومحاور الصياد ومصفاة الجيلي وتلاحم القوات مع سلاح الإشارة والقيادة العامة .

وحيت المقاومة في بيانها الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

واعربت عن تقديرها بهذا الدور البطولي وجددت المقاومة في بيانها جاهزيتها لحماية الولاية الشمالية والزود عن حياضها تحت راية القوات المسلحة.

وهنات في بيانها جماهير الشعب السوداني عامة وجماهير الولاية الشمالية خاصة بهذه الانتصارات الباهرة والتي تحققت في مختلف المحاور .