منوعات
احمد الشاكر: جامعتنا😍(الخرطوم الجميلة ومستحيلة)
شارع المين السنتر يا سلاااام يخ والله مشتاقين شوووق للدكاتره والإمتحانات والشيتات والكوره
والدفعه الأكتر من أخوان نسأل الله ان يجمعنا في ساعة خير ويحفظكم أينما كنتم.
عادت المستحيلة وستعودون يا رفاق فما زالت الجميلة جميلة
نصر من الله وفتح قريب
نفس المكان ولكن إختلفت الزيارات. في الصورة الأولى منذ سنوات جئنا لطلب العلم.
أم الثانية لطرد تتار العصر الحديث(آل دقلو) واستمرار طلب العلم الذي هو ورثة الأنبياء ، الذين لم يرثو دينار ولا درهما، إنما العلم نسأل الله أن نأخذ به ما ينفعنا في الدنيا والأخرة.
(قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون)
وتبقى الجميلة جميلة ومستحيلة.
نصر من الله وفتح قريب
رصد وتحرير – “النيلين”