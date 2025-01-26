احمد الشاكر: جامعتنا😍(الخرطوم الجميلة ومستحيلة)

‏نفس المكان ولكن إختلفت الزيارات. في الصورة الأولى منذ سنوات جئنا لطلب العلم.

أم الثانية لطرد تتار العصر الحديث(آل دقلو) واستمرار طلب العلم الذي هو ورثة الأنبياء ، الذين لم يرثو دينار ولا درهما، إنما العلم نسأل الله أن نأخذ به ما ينفعنا في الدنيا والأخرة.

(قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون)