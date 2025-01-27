مجلس دينكا أبيي يهنئ الشعب السوداني بالانتصارات الأخيرة

هنأ المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان جماهير الشعب السوداني بالانتصارات الأخيرة التى حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة المساندة لها وسيطرتها على مصفاة الجيلي والقيادة العامة وسلاح الإشارة ومطار الخرطوم الدولي.

واشاد المجلس في بيان حصلت عليه (سونا) بالتلاحم بين القوات الذى قال نعتبره نقطة تحول للزحف نحو كردفان ودارفور لتحرير كل السودان من دنس ال دقلو .

فيما يلي تورد (سونا) نص البيان :-بسم الله الرحمن الرحيم بيان مهم

حول: سيطرة الجيش التامة على القيادة العامة وسلاح الإشارة ومصفاة الجيلي ومطار الخرطوم الدولي

جماهير الشعب السوداني:

يتقدم المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان بالتهنئة الحارة للقوات المسلحة السودانية الباسلة، والقوات المساندة لها من القوات المشتركة، والجيش الشعبي، والمستنفرين، والعمل الخاص، لما قاموا به من تحرير وتلاحم في عدة محاور بولاية الخرطوم، خاصة في القيادة العامة، وسلاح الإشارة، والمصفاة. نزف لكم هذه التهنئة ونحن على أمل أن تخلو الخرطوم قريباً من مرتزقة آل دقلو.

جماهيرنا الأوفياء:

نحيي فيكم وقفتكم الصلبة مع قواتكم المسلحة، ونحن على أمل أن يتم تطهير كل شبر في القريب العاجل. وإنّ التقاء جيوشنا يعني إعداد خطة جديدة للزحف نحو كردفان ودارفور لطرد هؤلاء الأوباش.

جماهيرنا الصابرة:

نعبر في المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان عن دعمنا المطلق للجيش واعتزازنا بالمجهودات المشرفة التي بذلها أبطالنا في القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة والنظامية والمستنفرين من أبناء الشعب السوداني. نسجل تقديرنا العميق للتضحيات العظيمة التي قدموها من أجل حماية الوطن وكرامة شعبنا.

جماهيرنا المثابرة:

بهذه المناسبة، ندعو الجميع إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف لتحقيق الاستقرار والسلام، وبناء سودان قوي ومزدهر. كما ندعو إلى الوقوف صفاً واحداً خلف قواتنا المسلحة حتى يتحقق النصر الكامل.