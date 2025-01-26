جوارديولا: مرموش أذهلني.. وعملية خوسانوف صعبة

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بلاعبه المصري الجديد عمر مرموش، عقب ظهوره الأول مع الفريق ضد الضيف تشيلسي، خلال الفوز (3-1) السبت على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ23 من البريميرليج.

وشارك مرموش لمدة 74 دقيقة، وسجل هدفًا وألغاه الحكم بداعي التسلل، كما شكل خطرًا على مرمى البلوز، قبل أن يترك مكانه لصالح البلجيكي كيفين دي بروين.وصرح جوارديولا لشبكة “بي بي سي” عقب المباراة: “لقد عانينا مؤخرًا، وكان موسمًا صعبًا للغاية.. معظم اللاعبين كانوا هنا لمدة 8 أو 9 سنوات، ولن أغير رأيي (فيهم) في شهرين”.وأضاف: “علينا أن ندرك أن ما نقوم به ليس كافيًا.. أطلب منهم أن يتقدموا، وقد فعلنا ذلك.. لقد خلقنا فرصًا كافية لتسجيل الأهداف، وفي النهاية أنا سعيد حقًا بالفوز”.وتابع: “بالطبع، نحن بحاجة إلى صفقتين جديدتين، مع عمر وخوسانوف.. والآن لدينا مباراة نهائية (ضد كلوب بروج) في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء”.

وعن خطأ خوسانوف الذي تسبب في هدف البلوز، قال: “الأمر ليس سهلًا بالنسبة له.. يتدرب مرة واحدة ثم يلعب ضد جاكسون وكول (بالمر) ومادويكي وسانشو”.واستطرد مدرب السيتي: “إنها عملية صعبة عندما تشتري لاعبًا صغيرًا، ومع ذلك، سوف يتعلم.. هذا النوع من التصرفات هو أفضل درس يمكنك تعلمه”.وحول أول ظهور لمرموش، قال: “جيد حقًا، هذا الاتصال باللاعبين الآخرين والحركة المذهلة.. إنها المباراة الأولى، وهو يتعامل مع التغيير (بين الأندية) ويأتي بحركات لا تصدق”.وبخصوص تحسن مانشستر سيتي، علق جوارديولا: “إذا لم نمرر الكرة، سنصبح أحد أسوأ الفرق.. نحن بحاجة إلى الكرة للبقاء على قيد الحياة”.

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