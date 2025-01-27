الخنوس .. ليستر يغتال وتنهام

سجل المغربي بلال الخنوس، هدفا، الأحد، ليساهم في فوز فريقه ليستر سيتي 2-1 على توتنهام، ضمن منافسات الجولة 23 من البريميرليج.وعلى أرضية ملعب توتنهام، تقدم الفريق المضيف بهدف من توقيع ريتشارليسون (33).

لكن المهاجم المخضرم جيمي فاردي، سجل هدف التعادل في الدقيقة 46.وبعدها بنحو 4 دقائق، سجل بلاس الخنوس، الهدف الثاني للضيوف، في الدقيقة 50، بمساعدة بوبي رايد.

وارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 17 نقطة، رغم أنه لا يزال على حافة منطقة الهبوط في المركز 17.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام هوتسبر عند 24 نقطة في المركز 15.

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