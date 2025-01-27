«حق للراجل».. سوسن بدر تكشف عن رأيها في تعدد الزوجات – فيديو

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن رأيها في تعدد الزوجات، موضحة أنها توافق على الفكرة كمبدأ، ومن الحق الرجل أن يتزوج أكثر من مرة ولكن بشروط.

وقالت سوسن بدر، خلال حلولها ضيفة في برنامج «الستات»، المعروض على قناة «النهار»، تقديم الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة :«من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن بيبقى فيه شروط وضوابط،مؤخرا شوفت ست اختارت لزوجها زوجة أخرى، وساعات بيكون اختبار لمدى ولائها له ومدى قوة إيمانها».

وأضافت :«معرفش حكم الشرع في إعلام الزوجة الأولى بأن زوجها عايز يتجوز تاني وأنها توافق أو ترفض، إنما لو دا حصل الزوجة هتبقى قي مأزق كبير بأنها تقبل أو تطلب الطلاق،فكرة إعلام الزوجة بقرار زوجها أنه يتجوز ست تانية ممكن يوجعها لأنها ممكن تكون مش عايزة الطلاق حفاظا على أبنائها واستقرار أسرتها».

المصري اليوم