«متتعبوش نفسكوا».. حمادة هلال يتحدث عن الجزء الأخير من «المداح» رمضان 2025

«مش عايزكوا تتعبوا نفسكوا».. هكذا عبر الفنان حمادة هلال، عن التوقعات التي قرأها من الجمهور، حول أحداث الجزء الخامس والأخير من مسلسله «المداح»، والذي سيكون تحت عنوان «أسطورة العهد»، والمقرر عرضه رمضان 2025.

و كتب حمادة هلال عبر«فيسبوك»:«بدأت اشوف واقرأ توقعات لبداية أحداث المداح أسطورة العهد..مش عايزكوا تتعبوا نفسكوا.. غالبًا في أول انترفيو هحكي كل حاجة.. ربنا يستر».

ويشارك في الجزء الخامس من مسلسل «المداح»، عدد من نجوم الفن منهم: غادة عادل، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد صالح، يسرا اللوزي، وتامر شلتوت،، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

المصري اليوم