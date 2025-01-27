إلغاء مؤتمر كولر بعد مباراة بيراميدز.. وغضب في الأهلي

ألغي المؤتمر الخاص بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، والذي كان مقرر له عقب نهاية مباراة الفريقين في الدوري بسبب المراقب.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز، بهدفين لكل فريق، والتي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نايل.

وبحسب ما عملت «المصري اليوم»، تم إلغاء المؤتمر الخاص بالسسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بسبب اعتراض المراقب على أسئلة الصحفيين.

وأضاف المصدر، المراقب أبلغ الصحفيين بعدم الحديث عن الحالات التحكيمية، وأي كلام يخص التحكيم، وهو ما رفضه الصحفيين، وبناء عليه قرر المراقب إلغاء المؤتمر، وهو ما تسبب في موجة غضب لدى مسؤولي الأهلي.

المصري اليوم