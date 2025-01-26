السعودية.. تحقيق شامل وعاجل لتحديد أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة الجنوبية

وجه مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بإجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى انقطاع الخدمة الكهربائية مساء السبت في المنطقة الجنوبية وتقديم تقرير مفصل بالنتائج. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ مساء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، وبمشاركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، لمتابعة تداعيات انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، الذي وقع عند الساعة 16:01 من مساء أمس.وأكد مجلس إدارة الهيئة استمرار انعقاده مع مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن، كما شدّد المجلس على ضرورة الإسراع في استعادة الخدمة لجميع المستهلكين.وفي هذا السياق، وجّه مجلس إدارة الهيئة الشركة السعودية للكهرباء بإجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى هذا الانقطاع، وتقديم تقرير مفصل بالنتائج.

وأكد مجلس الهيئة التزامه بمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركة بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تكفل استمرارية الخدمة الكهربائية، و يأتي ذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه حماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق المملكة.

انقطاع الكهرباء بالمنطقة الجنوبية

إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين

إجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب

تقديم تقرير مفصل بالنتائج

حماية حقوق المستهلكين

جريدة المدينة