18 مباراة فى نفس التوقيت بدورى أبطال أوروبا

يشهد دوري أبطال أوروبا حدثًا استثنائيًا في الجولة الأخيرة من الدور الأول، والمقررة يوم الأربعاء المقبل، حيث ستقام 18 مباراة في توقيت موحد، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، فإن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تُلعب فيها 18 مباراة في نفس التوقيت في بطولة واحدة، سواء في دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم أو أي من البطولات القارية الأخرى.

هذا القرار جاء في إطار الشكل الجديد الذي أطلقه “يويفا” لهذا الموسم، حيث يتنافس 36 فريقًا في دوري من دور واحد. وتتنافس الفرق للحصول على مراكز متقدمة تؤهلها مباشرة إلى دور الـ16، في حين ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 مباراة فاصلة لتحديد الفرق المتأهلة.

ومن المتوقع أن تحدد هذه الجولة هوية الفرق الثمانية التي ستتأهل مباشرة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى الفرق التي ستخوض الملحق، بينما ستغادر فرق أخرى البطولة. سيتم تحديد مواجهات الملحق من خلال القرعة المقررة يوم 31 يناير الجاري.

وفيما يلي جدول المباريات التي ستقام في نفس التوقيت:

أستون فيلا X سلتيك

برشلونة X أتالانتا

ليفركوزن X سبارتا براغ

دورتموند X شاختار

بريست X ريال مدريد

بايرن ميونخ X سلوفان براتيسلافا

ريد بول سالزبورغ X أتلتيكو مدريد

جيرونا X أرسنال

إنتر ميلان X موناكو

يوفنتوس X بنفيكا

ليل X فينورد

مانشستر سيتي X كلوب بروغ

آيندهوفن X ليفربول

سبورتنغ لشبونة X بولونيا

شتوتغارت X سان جيرمان

شتورم جراتس X لايبزيغ

دينامو زغرب X ميلان

يونغ بويز X النجم الأحمر

جدير بالذكر أن فريقي ليفربول وبرشلونة قد ضمنا تأهلهما إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج هذه الجولة الأخيرة.

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