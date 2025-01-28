23.7 مليون دولاراً خسائر الإمدادات الطبية بالجزيرة بسبب المليشيا المتمردة

كشف الدكتور أبو بكر خضر يوسف مدير الإمدادات الطبية بولاية الجزيرة لدى لقائه أعضاء اللجنة المختصة بحصر الخسائر الناتجة عن التخريب الممنهج من قبل مليشيات الدعم السريع والأضرار التي لحقت برئاسة الإمدادات الطبية بالولاية والمخازن المتخصصة عن التقديرات اﻻوليه للخسائر.

وقال خضر في تصريح” لسونا “ان التقديرات الأولية للخسائر تقدر بحوالي 23.7 مليون دولارا منها 23 ألف دولارا مخزون المنتجات الطبية بينما بلغت خسائر المتحركات 614.3 الف دولارا وخسائر المباني والأجهزة والأثاثات 64.5 الف دولارا .

. وأشار مدير الإمدادات الطبية للجهود الجارية تحت رعاية رئاسة الصندوق القومي لإعادة تأهيل المنشآت والأصول التي تعرضت للتدمير الكامل .