تركيا تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر والذي أدى إلى مقتل 70 مدنياً

ادانت وزارة الخارجية التركية، استهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ما أوقع ضحايا من المدنيين وتدمير للمرفق الصحي المهم بالمنطقة.

وأعربت الخارجية التركية، في بيان لها الأحد، عن تعازيها لأسر الضحايا وشعب السودان، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد البيان، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وعدم استهداف البنية التحتية المدنية، وأكد أن تركيا ستواصل دعم الخطوات التي من شأنها تمكين إرساء السلام والاستقرار في السودان.

وتشير (سونا) الى أن مليشيا الدعم السريع الإرهابية استهدفت السبت الماضي قسم الحوادث بالمستشفى السعودي بالفاشر بطائرة مسيرة، ما ادى الى سقوط أكثر من 70 قتيلا من النساء والأطفال .