صفقة مدوية.. الأهلي يعلن التعاقد مع تريزيجيه لمدة 5 سنوات

أعلنت قناة النادي الأهلي، اليوم الاثنين، التعاقد مع اللاعب محمود حسن تريزيجيه، قادمًا من صفوف فريق طرابزون سبور والمعار إلى الريان القطري.

وحسب ما أعلن أحمد شوبير، في تصريحات على قناة النادي الأهلي، فإن اللاعب سيتم انتقاله إلى صفوف الأهلي بداية من كأس العالم للأندية في يونيو المقبل، ولمدة 5 مواسم مع المارد الأحمر.

وكان قد نجح الأهلي في التعاقد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، مع المدافع مصطفى العش قادمًا من صفوف زد، والمهاجم السلوفيني نجيك جراديشار من الدوري المجري، وأحمد رضا لاعب وسط فريق بتروجيت.

صدى البلد