مسلسل حكيم باشا على شاشات المتحدة في رمضان

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر الرسمي لمسلسل “حكيم باشا”، المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، أحمد فهيم، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، يارا قاسم، فتوح أحمد، أحمد صيام، وسلوى عثمان.

كما يشارك في العمل أحمد عبدالله محمود، محمد عمروسي، حمدي إسماعيل، سارة نور، هايدي رفعت، ماجدة منير، سامح فكري، شيماء عباس، أحمد صادق، عايدة فهمي، وحمدي هيكل. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

صدى البلد