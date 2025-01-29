مجلس تنظيم مهنة القانون يعلن بداية التسجيل لدورة أبريل

أعلن مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) بداية التسجيل لدورة أبريل ٢٠٢٥ م اعتباراً من يوم. ٢ فبراير ٢٠٢٥م حتى ١٧ فبراير ٢٠٢٥ م بمقر المجلس بولاية نهر النيل بمدينة الدامر ورئاسة الادارات القانونية بالولايات (الشمالية – البحر الأحمر – كسلا – القضارف – وولاية النيل الأبيض).

شروط التسجيل :-

أ. ان يكون سوداني الجنسية

ب. صورة من الشهادة الجامعية موثقة من التعليم العالي أو إفادة من الشؤون العلمية من الجامعة

ج. ملء استمارة التسجيل

د. ٢ صورة فوتوغرافية.