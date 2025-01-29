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مجلس تنظيم مهنة القانون يعلن بداية التسجيل لدورة أبريل

2025/01/29
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أعلن مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) بداية التسجيل لدورة أبريل ٢٠٢٥ م اعتباراً من يوم. ٢ فبراير ٢٠٢٥م حتى ١٧ فبراير ٢٠٢٥ م بمقر المجلس بولاية نهر النيل بمدينة الدامر ورئاسة الادارات القانونية بالولايات (الشمالية – البحر الأحمر – كسلا – القضارف – وولاية النيل الأبيض).
شروط التسجيل :-
أ. ان يكون سوداني الجنسية
ب. صورة من الشهادة الجامعية موثقة من التعليم العالي أو إفادة من الشؤون العلمية من الجامعة
ج. ملء استمارة التسجيل
د. ٢ صورة فوتوغرافية.
ه. سداد الرسوم المقررة.
سونا

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