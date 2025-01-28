🔴 مليشيا الدعم السريع تصفي جلحة احد اشهر قادتها

تصفيه القائد جلحة من قبل المليشيا. :-

السبب انه لم يشترك في أي معارك في وسط الخرطوم او الجزيرة أو غيرها وهرب إلى منطقة بارا ومعه كمية كبيرة من السيارات والعتاد كما أنه قام بفتح سجن سوبا في محاولة لإخراج جنود يتبعون له قبل ظهوره في آخر فيديو تمت مشاهدته فيه بخلا كردفان، بل وساهم جلحة في تهريب كميات كبيرة من أبناء أهله عقب أحاديث عن تسليمه للجيش بكردفان.

هذة الأسباب جعلت القيادات المتبقية من المليشية تدرك أنه يتبع للفلول بحد زعمهم وأنه كيكل آخر بعد أصبح يتجنب أن يكون في مقدمة القوات واكتفى بأخر القوة التي تهجم واعتبرته عميل لذلك قررت تصفيته حتى تأمن شره وتستطيع السيطرة على اتباعه بسهولة والاستفادة منهم بزجهم في مقدمة المعارك

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