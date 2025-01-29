​​​​​​​كورتوا: من الأفضل ألا يكون مبابي منافسك

وضع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، خطة الفوز على فريق بريست الفرنسي، من أجل العبور إلى الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بريست، الأربعاء، في الجولة الثامنة، الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع كورتوا صعوبة مباراة بريست “لأن الفريق الفرنسي يعتمد على القوة البدنية”.وبدأ كورتوا تصريحاته بالإشادة بزميله الفرنسي كيليان مبابي، قائلًا: “إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ونحن محظوظون به”.

وأكد: “مع وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو من الأفضل أن يكون مبابي في فريقك، لا أن يكون منافسك”.

وعن إمكانية الفوز والتأهل لدور الـ16، قال: “لا يمكننا التكهن بأي شيء، كان يجب علينا أن نفوز في كل المباريات السابقة، لكن هذا لم يعد مهمًا، والأمر يتعلق الآن بالانتصار غدا”.

وأكد: “سنرى المسار الذي يتعين علينا اتباعه غدًا للتأهل للدور المقبل”.

وأشاد كورتوا بتحسن حالة الخط الخلفي، قائلًا: “أهم شيء أن نبدأ بشكل جيد منذ الدقيقة الأولى. بداية الشوط الأول والثاني تكون صعبة علينا أحيانًا وإذا استقبلنا هدفًا مبكرًا جدًا فإن ذلك يجعل المباراة بلا معنى”.

وأضاف: “يجب أن ندافع جميعًا، وإذا ضغطنا جميعًا وقمنا بعملنا جيدا، سيكون الأمر أسهل، لأنه يفترض أننا جيدون جدًا في الهجوم”.وتابع: “هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها من أجل إيجاد التوازن، رغم أننا خسرنا بعض المباريات، لا يزال لدينا فرصة للتأهل”.

وواصل: “من الصعب جدًا أن نكون ضمن الثمانية الأوائل، ولكن لا يزال بإمكاننا التأهل إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة القتال. صحيح أن الفرق الأكبر تعاني والفرق الأكثر تواضعًا تؤدي بشكل جيد”.

وعن مستوى بريست، قال: “أنا مندهش للغاية من أدائهم، مباراة الغد ستكون خاصة، وسنعمل بجد لمحاولة الفوز لأنها لن تكون سهلة”.

وعن رأيه في تشكيل بريست، قال: “لا أعرف اللاعبين، أعرف فقط حارس المرمى الذي لعب في بلجيكا، لقد شاهدنا مبارياتهم ضد ليفركوزن على سبيل المثال”.

واسترسل: “فريقهم جيد، لا يتركون الكثير من المساحات وهم أقوياء على أرضهم. ستكون مباراة صعبة”.وأردف: “لا يزال هناك العديد من المباريات المتبقية قبل مواجهة الفرق الكبرى، كانت كأس السوبر بمثابة ضربة، لكننا (اجتزناها) ورددنا بشكل جيد. كل مباراة تظهر أن المستوى مرتفع وأن جميع المباريات صعبة”.

وعن عودة ألابا، قال: “أراه في حالة جيدة جدًا. البقاء خارج الملعب عامًا كاملًا يعد أمرا صعبا، ويجب عليه استعادة لياقته في المباريات التي يدخل بها كبديل”.

وشدد كورتوا: “إنها عملية يعرف صعوبتها فقط من مر بها. في البداية لا ترى نهاية النفق في بعض اللحظات. كنت أخبره أنه يجب أن يستمر في العمل. نحن سعداء جدًا بعودته”.

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