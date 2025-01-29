حورية فرغلي تكشف سر خلافها مع مخرج شهير

كشفت الفنانة حورية فرغلي حقيقة استبعادها من فيلم سينمائي كان من المقرر أن تخوضه بعد وصفها بأنها أصبحت ليست من نجوم الصف الأول.

قالت حورية فرغلي خلال لقائها ببودكاست “بوم شوت” المذاع على قناة صدي البلد ، أنه بالفعل تم استبعادها من فيلم بعد إتمام الإتفاق والموافقة بشكل رسمي على الدور بعد سنة من امضاء العقد وذلك بسبب الإختلاف الذى حدث فى السيناريو وأن البطلة لابد أن لا تتخطي سن العشرينيات وكان لابد أن تستبعد من المخرج خالد الحجر ولم يحدث بينهما خلاف او وصفه لها بأنها لم تعد سوبر ستارمؤكدة انه كان مجرد سوء تفاهم.

وأضافت حورية فرغلي أنه كان بينهما سوء تفاهم ولكن بعد التواصل مع منتج العمل اكتشف ان السيناريو لم يعد يتناسب معها مطلقا .

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