البيت الأبيض: ترامب يدعو الدول للتعاون في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من كافة دول العالم التعاون الكامل مع جهود الولايات المتحدة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأكدت المتحدثة أن ترمب يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة ما وصفه “بالتحدي الكبير” الناتج عن الهجرة غير الشرعية.

وأضافت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي “منفتح على ترحيل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية”، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على تنفيذ إجراءات مشددة للتعامل مع هذا الملف.

وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة أن “كل من يدخل الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية يعتبر مجرمًا” في نظر القانون الأمريكي، وأن الحكومة الأمريكية ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة هذا الوضع.

صدى البلد