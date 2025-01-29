نيمار: شكرًا للسعودية.. مستقبلكم مذهل وسأدعمكم

وجه نجم المنتخب البرازيلي ونادي الهلال السابق نيمار شكره للسعودية على وجودها كبيت جديد له وخوض تجارب جديدة، مؤكدًا أنه بات يعرف السعودية الحقيقية، وأن لديه أصدقاء مدى الحياة.

جاء ذلك عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قال: “إلى الجميع في الهلال، وإلى المشجعين، شكرًا لكم.. لقد بذلت قصارى جهدي للعب، وكنت أتمنى الاستمتاع بأوقات أفضل داخل الملعب، وكنت أشعر دائمًا بحبكم وشغفكم باللعبة، سأتابع رحلتكم المقبلة نحو كأس العالم 2034”.

وأضاف: “مستقبلكم سيكون مذهلًا، فهناك أشياء مذهلة تحدث، وسأدعمكم دائمًا”.من جهتها كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نيمار تنازل عن مبلغ 62 مليون يورو من ما تبقى له في عقده مع الهلال، مقابل فسخ العقد بين الطرفين، والذي تم بالتراضي حسب ما أعلنت عنه إدارة الزعيم، فيما كانت آخر الهدايا التي تحصل عليها نيمار عبارة عن سيارة جينيسيس الناقل الرسمي للنادي، هو وزملاؤه لاعبي الفريق الكروي.

جريدة المدينة