الفنانة دي اللي عملتلي السحر .. حورية فرغلي تكشف المستور عن أزمتها الشهيرة

تحدّثت الفنانة حورية فرغلي عن معاناتها بسبب تعرّضها للسحر لفترة طويلة مما أثر على حياتها بشكل كبير لمدة سنوات.

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها ببودكاست “Boom Shoot” المذاع على قناة صدى البلد مع تقى الجيزاوي، إنها تعرضت بالفعل للسحر بعد انتهائها من تصوير مسلسل “ساحرة الجنوب” وأن السحر كان عن طريق زميلة لها فى الوسط الفني وأنها تفاجأت بعد معرفتها الأمر.

وأضافت حورية فرغلي أنها تحرص دائمًا على أن تحصين نفسها بالصلاة والقرآن حتى تتجنب أى ضرر فى حياتها مُجددًا مؤكدة أن أى شخص مُعرّض للأذى.

وأكدت حورية فرغلي أن فترة تصوير مسلسل ساحرة الجنوب كانت من أصعب الفترات خاصة الجزء الثاني لأنها تعرضت لكسر فى أنفها.

صدى البلد