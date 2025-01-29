شاهد.. القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم يحمس الجنود: (الثأر الحقيقي لجلحة انكم تضربوهم في شمال السودان ويجب دخول كل القوات للشمالية)

سادت حالة من الحزن في أوساط قوات الدعم السريع, بعد اغتيال القائد الميداني المعروف “جلحة”, أمس الثلاثاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اقتحم القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم, بث مباشر لعدد من نشطاء الدعم السريع على تطبيق “تيك توك”.

https://www.facebook.com/reel/1128655788939418

وطالب الربيع, في حديث وجهه لجنود الدعم السريع, بضرورة الأخذ بثأر القائد الميداني “جلحة”, والذي لقي حتفه أمس الثلاثاء.

وقال الربيع عبد المنعم, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (الثأر الحقيقي لجلحة انكم تضربوهم في شمال السودان ويجب دخول كل القوات للشمالية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين