بالصورة والفيديو.. قبل أيام من اغتياله.. شاهد اخر خطابات “موسى” شقيق القائد الميداني للدعم السريع”جلحة” (الشعب السوداني واقف مع الجيش والكلب بدور خناقو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للقائد الميداني للدعم السريع “موسى”, والذي كان قد لقى حلفه رفقة شقيقه القائد البارز “جلحة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “جلحة”, وشقيقه “موسى”, لقوا حتفهما أمس الثلاثاء وسط حالة من الحزن داخل الدعم السريع.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, تناقلوا مقطع فيديو لشقيق “جلحة”, الذي ظل بعيداً عن الأضواء والظهور عكس شقيقه.

ووفقاً للمقطع المتداول حديثاً ورصده محرر موقع النيلين, فقد ظهر “موسى”, وهو يتحدث عن عدم مساندة الشعب لهم ومساندتهم في الوقت نفسه للجيش, حيث قال في جزء من حديثه: (الشعب السوداني واقف مع الجيش والكلب بدور خناقو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين