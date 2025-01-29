الصحفي عبد الرؤوف طه: (امر نادر الحدوث ان تعلن قوات الدعم السريع مقتل احد قادتها واستباق المليشيا لتسريب خبر مقتل جلحة يؤكد الأنباء الرائجة عن تصفيته بشرق النيل على يدهم)

كشف الصحفي السوداني عبد الرؤوف طه علي, معلومات خطيرة بخصوص اغتيال القائد الميداني البارز بصفوف الدعم السريع “جلحة”.

وكان “جلحة”, وشقيقه “موسى” قد لقوا حتفهما أمس الثلاثاء, وسط حالة من الحزن في أوساط الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصحفي عبد الرؤوف طه, كتب تدوينة على حسابه ألمح فيها لتصفية جلحة على يد مجموعة بالدعم السريع.

وكتب الصحفي في تدوينته: (أول من سرب خبر مقتل جلحة هم عناصر المليشيا وأبواقها الإعلامية ، هو امر نادر الحدوث ان تعلن المليشيا مقتل احد قادتها).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: ( استباق المليشيا لتسريب خبر مقتل جلحة يؤكد الأنباء الرائجة عن تصفيته بشرق النيل على يد عناصر المليشيا).

وختم تدوبنته: (مقتل جلحة قد يؤدي لتمايز الصفوف داخل المليشيا ،ربما يدفع الكثيرين للهروب من المليشيا والنفاذ بجلدهم من بطش وقبضة الماهرية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين