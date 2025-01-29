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شاهد بالفيديو.. ظهور مطربة سودانية شبيهة بالفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب وهي تغني في “كافيه” بالقاهرة وساخرون: (نفس الملامح والشبه بس زولتنا عاوزة جلخة شوية)

2025/01/29
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين للصفحات التي قامت بنشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر فنانة سودانية, وهي تغني في “كافيه”, بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشبه المتابعين وناشرو المقطع, المطربة السودانية بالفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب, مؤكدين وجود شبه كبير بين المطربة السودانية والفنانة المصرية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فإن السخرية كانت حاضرة, حيث كتب أحدهم: (نفس الملامح والشبه بس زولتنا عاوزة جلخة شوية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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