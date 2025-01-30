نسمة محجوب “فى نفس الميعاد”

طرحت الفنانة نسمة محجوب أحدث أغنياتها بعنوان “فى نفس الميعاد” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وشاركت نسمة محجوب مؤخرا، فى فيلم الكارتون “موفاسا الأسد الملك” بالأداء الصوتي لشخصية “أفيا”، بالإضافة إلى أغنية “ميليلي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسمة محجوب، “الناس حواديت” على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعدد من المنصّات الموسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات سالم الشهباني، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، وقدمت نسمة من خلالها شكلا جديدا يحمل الطابع الاجتماعي.

كما طرحت نسمة محجوب قبلها أغنية بعنوان “مش شاغلين بالنا” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات بحر وألحان نسمة محجوب وتوزيع معتز ماضي.

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة نشاط فني، حيث تحيي العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها وتعمل على تحضير أكثر من أغنية بين المقسوم والدراما وتقوم بطرحها على فترات.

بوابة الأهرام