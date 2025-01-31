متحديا الأندية والجماهير.. الاتحاد النرويجي يرفض إلغاء تقنية الفيديو

أوصى مسؤولو الاتحاد النرويجي لكرة القدم، بضرورة الإبقاء على تقنية حكم الفيديو المساعد “فار”، ردا على تصويت الأندية لصالح إلغائها، قبل أيام قليلة.

وأشار الاتحاد النرويجي لكرة القدم، في بيان رسمي، إلى أن مجلس إدارته يوصي بالإبقاء على تقنية الفيديو، وتطويرها في المسابقات المحلية بطريقة فعالة.

وأضاف أنه سيدعو جميع الأطراف للمشاركة في العمل، الذي يستهدف تطوير التقنية، وتطوير مستوى الحكام، وكذلك استخدام التكنولوجيا.

وأوضح أنه بصدد اتخاذ قرار خلال انعقاد جمعيته العمومية، في الأول والثاني من مارس/آذار المقبل.

ومن جانبها، قالت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي للعبة: “لا يمكن إلغاء تقنية الفيديو في هذه المرحلة، بعد استثمار الكثير من الأموال في هذا المشروع”.

وتابعت: “نطبق التقنية منذ موسمين، وقد أصبحت عاملا مهما في الكرة الأوروبية، على مستوى الأندية والمنتخبات”.

وتمت الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في النرويج، منذ عام 2023.

وتعارض الروابط الجماهيرية هذه التقنية، وفي الأسبوع الماضي صوتت الأندية المحترفة بأغلبية 19 مقابل 13، لصالح عدم الاستعانة بتقنية الفيديو، في أقرب وقت ممكن.

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