بيانات ووثائق
شبكة أطباء السودان: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى قيام الحكومة التشادية بترحيل لاجئين سودانيين
قالت شبكة أطباء السودان عبر بيان إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى قيام الحكومة التشادية بترحيل لاجئين سودانيين إلى السودان
– تشهد حدود البلدين عمليات عسكرية مما يجعل حياتهم عرضة للخطر الشديد مع عدم توفر معلومات كافية حول الأوضاع الصحية والطبية للمرحلين
– ندعو المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات الترحيل وتوفير الحماية اللازمة لهم في مخيمات اللجوء.
الجزيرة – السودان