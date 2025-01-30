تغيير قواعد الفيفا يقرّب محمد صلاح من الهلال السعودي

أثارت التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن فترات الانتقالات اهتمامًا كبيرًا بإمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول إلى نادي الهلال السعودي هذا الصيف، وقد فتحت هذه التغييرات الباب أمام الهلال لتعزيز فرصه في التعاقد مع صلاح قبل انطلاق كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

مستقبل صلاح في ليفربول يظل غامضًا

مع اقتراب نهاية عقد صلاح مع ليفربول، لم يبدُ النادي الإنجليزي أي تحركات جادة لتجديد عقده، رغم الأداء المتميز الذي يقدمه اللاعب باستمرار.

وأعرب صلاح صراحة عن احتمال أن يكون هذا الموسم الأخير له مع “الريدز”، مما أثار تكهنات حول وجهته المقبلة، وتبرز السعودية كوجهة محتملة، حيث يُعتبر الهلال الأكثر جدية في الحصول على توقيع اللاعب.

فترة انتقالات استثنائية

وفقًا لتقارير صحيفة “تلغراف” البريطانية، أقرّ الفيفا فترة انتقالات استثنائية تمتد من الأول إلى العاشر من يونيو المقبل، قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

ويهدف هذا القرار إلى توحيد فترات التسجيل للأندية المشاركة في البطولة، مما يتيح للهلال فرصة فريدة لضم صلاح قبل بداية المنافسة في 14 يونيو بالولايات المتحدة.

طموحات الهلال وتعزيز صفوفه

يُعد الهلال، بطل الدوري السعودي، أحد الأندية الطامحة لتقوية صفوفه بضم نجوم عالميين. ويضم الفريق حاليًا عددًا من اللاعبين الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل ألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيس وجواو كانسيلو. ومع رحيل نيمار عن النادي بعد إصابة طويلة، أصبح لدى الهلال مساحة مالية لضم لاعب كبير مثل صلاح، ما سيعزز مكانة النادي ويزيد من جاذبية الدوري السعودي.

موقف ليفربول من انتقال صلاح

رغم رفض ليفربول عرضًا قياسيًا بقيمة 186 مليون دولار من الهلال العام الماضي، فإن النادي الإنجليزي لن يستطيع منع رحيل صلاح هذا الصيف، خاصة في ظل عدم تجديد عقده بالإضافة إلى فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد. ورغم أن صلاح لا يزال عنصرًا أساسيًا في هجوم ليفربول ويتصدر قائمة هدافي الفريق، إلا أن مستقبله في النادي أصبح غير مؤكد.

هل نشهد صفقة تاريخية؟

مع تطبيق القواعد الجديدة للفيفا، أصبح الهلال في وضع مثالي لضم صلاح قبل كأس العالم للأندية. وإذا نجح النادي السعودي في إتمام الصفقة، فقد تكون واحدة من أبرز الصفقات الصيفية، مما يعكس بداية عهد جديد لكل من صلاح والدوري السعودي.

القدرة المالية لليفربول

يتمتع ليفربول بوضع مالي قوي، وفقًا لخبراء تمويل كرة القدم، مما يسمح له بالإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية. وأكد الدكتور دان بلاملي، خبير التمويل، أن النادي لديه الإمكانات المالية لتجديد عقود نجومه وتعزيز صفوفه، رغم التحديات التي قد تواجهه في إدارة الأجور المرتفعة.

مع اقتراب نهاية عقود عدد من نجوم ليفربول، يبدو أن الصيف الحالي سيشهد تحركات كبيرة في سوق الانتقالات. وإذا تمكّن الهلال من استغلال القواعد الجديدة للفيفا، فقد نشهد انتقالًا تاريخيًا لمحمد صلاح إلى الدوري السعودي، مما يعكس تطورًا جديدًا في مسيرة اللاعب والدوري.

البيان