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شاهد بالفيديو.. طفل سوداني ينال اعجاب الفنانة ندى القلعة بقصيدة وطنية قوية ويطالبها بإبعاد يدها عن كتفه بطريقة لطيفة حتى تظهر “دبابيره”

2025/01/30
ندى القلعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من أحد الشوارع بمدينة بورتسودان, وفقاً لما ذكر ناشروه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, وهي تستمع لطفل صغير.

الطفل الذي ظهر بالزي العسكري نال اعجاب المطربة الشهيرة, بقصيدة قوية يتحدث فيها عن الوطن السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ الطفل, الفنانة ندى القلعة, التي كانت تضع يدها على كتفه خلال حديثه.

حيث نظر ليدها التي غطت “الدبابير” الموجودة على “كتفه”, لتقوم “القلعة”, بسحبها وسط ضحكات المتابعين للمقطع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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