تحذير أمريكي من بعض منتجات الشوكولاتة: تحتوي على مكونات قد تسبب الوفاة

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيرًا بعد رفع مستوى الخطر لعدد من المنتجات التي تم سحبها من الأسواق، محذرة من أن تناولها قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة أو حتى الوفاة.

يأتي هذا التحذير في أعقاب اكتشاف مكونات غير مدرجة على ملصقات بعض الوجبات الخفيفة المغطاة بالشوكولاتة واللبن، التي تم توزيعها من قبل شركة “كال يي فارم” في ولايات أمريكية عدة.

هذه المنتجات تحتوي على مواد لم تذكر على ملصقاتها، مثل الحليب، القمح، السمسم، فول الصويا، وملون الطعام “اللون الأصفر 6”.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء من أن هذه المنتجات قد تشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه هذه المكونات.

تم تصنيف 3 من هذه المنتجات تحت فئة السحب من المستوى الأول، وهي “لوز الشوكولاتة الداكنة”، “مشمش الشوكولاتة الداكنة”، و”جوز الشوكولاتة الداكنة”.

وهذه الفئة تمثل أخطر حالات السحب، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك هذه المنتجات إلى مشاكل صحية خطيرة. تم سحب المنتجات من أسواق تسع ولايات أمريكية، وتشمل أريزونا، كاليفورنيا، نيو مكسيكو، أوهايو، أوريغون، بنسلفانيا، تينيسي، تكساس، وفيرجينيا، كما يُحتمل وجودها في ولايات أخرى بسبب البيع عبر الإنترنت.

وقد دعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين إلى التخلص من هذه المنتجات أو إعادتها للحصول على استرداد كامل. كما حذرت من أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة لهذه المكونات قد يتعرضون لتفاعلات تحسسية قد تهدد حياتهم.

وأوضحت شركة “كال يي فارم” في بيانها أن السحب جاء بسبب خطأ في التصنيف على الملصقات، حيث تم تحديث الملصقات الآن لتشمل كافة المواد المسببة للحساسية المعروفة.

العين الاخبارية