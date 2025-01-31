لجنة أمن ولاية الخرطوم توافق على توصية وزارة التربية والتعليم والخدمات باستئناف الدراسة بشكل كامل

وافقت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الخميس، برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان على توصية مدير عام وزارة التربية والتعليم الوزير المكلف باستئناف الدراسة بشكل كامل وذلك بعد الدراسات التي قامت بها الوزارة حفاظا على مستقبل الطلاب ووجهت لجنة الأمن باتخاذ تدابير أمنية كافية لتأمين الطلاب وتقرر رفع التوصية لحكومة ولاية الخرطوم للموافقة النهائية على إستئناف الدراسة.

في الأثناء وقف الإجتماع على التقرير الجنائي حيث انخفضت الجريمة بنسبة ٣٠٪ بفضل الانتشار الامني وجهود الطوف المشترك.

كما وقف الإجتماع على ضبط مسروقات ضخمة في تفتيش البوابة الشمالية للولاية مع ولاية نهر النيل وشملت المسروقات اسبيرات سيارات وركشات ومعادن تمت سرقتها من محولات وكوابل الكهرباء فيما وقف الإجتماع علي نشاط الخلية الأمنية التي القت القبض على علي المتعاونين مع المليشيا المتمردة ومتابعة انشطة العصابات المنظمة.

في سياق آخر وجه الإجتماع باسناد محلية بحري من خلال تكثيف العمل الامني في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا شمال بحري ووجه الإجتماع الشرطة بالانتشار في المنطقة.

على صعيد أخير استمع الإجتماع تقرير من المدير العام للدفاع المدني حول دور الدفاع المدني في معالجة آثار الحرب.

خرطوم نيوز