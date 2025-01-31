إيلون ماسك وزوكربيرج.. لحظة نادرة من الاتفاق وإشادة مفاجئة

في لحظة نادرة من الاتفاق بين إيلون ماسك وزوكربيرج ، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، بنظام Community Notes الخاص بشركة” إكس ” للتحقق من الحقائق، والذي يترك للمستخدمين إضافة سياق واقعي للمشاركات، معترفًا بأنه متفوق على برنامج التحقق من الحقائق السابق لشركة ” ميتا”.

وقال زوكربيرج عن نظام “X”: “لست خائفًا من الاعتراف عندما يقوم شخص ما بشيء أفضل منا”، مضيفًا: “إنها وظيفتنا أن نطبق أفضل نظام”.

وكشف زوكربيرج إنه يعتقد أن التغيير سيجعل ميتا أفضل بسببه.

وبحسب موقع Business Insider ، فهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يشيد فيها زوكربيرج علنًا بمسك و منصة “X”.

وجاءت التعليقات في الوقت الذي دافعت فيه ” ميتا” عن قرارها الأخير بإنهاء برنامج التحقق من الحقائق التابع لجهة خارجية في الولايات المتحدة.

وأكدت المديرة المالية سوزان لي للمستثمرين أن التغيير لم يؤثر على إنفاق المعلنين، رغم عدم الكشف عن أرقام محددة.

ورد زوكربيرج على الانتقادات التي تفيد بأن التخلي عن التحقق من الحقائق يعني أن ميتا لم تعد مهتمة بمكافحة المعلومات المضللة . وقال: “هذا ليس صحيحًا. أعتقد أن منتجنا سوف يتحسن بسبب ذلك”.

وتمثل هذه التصريحات لحظة نادرة من الاتفاق بين زوكربيرج ومالك شركة ” إكس” إيلون ماسك، اللذين كانت علاقتهما متوترة، بما في ذلك اقتراح قتال قفص في عام 2023.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استجاب ماسك بشكل إيجابي لإعلان ” ميتا” حول اعتماد نظام ملاحظات المجتمع، وكتب “هذا رائع”.

وكتب جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في ” ميتا” ، عند الإعلان عن التغيير، في منشور على مدونة الشركة أن نهج ملاحظات المجتمع “كان أقل عرضة للتحيز” وسيتطلب وجهات نظر متنوعة للوصول إلى توافق في الآراء بشأن إضافة السياق إلى المنشورات.

وفي مقطع فيديو نُشر في 7 يناير، أوضح زوكربيرج العديد من التغييرات في ” ميتا” ، بما في ذلك سياسة التحقق من الحقائق الجديدة.

وذكر منشور لكبير مسؤولي الشؤون العالمية في ” ميتا “: “سننهي برنامج التحقق من الحقائق الحالي من قبل طرف ثالث في الولايات المتحدة ونبدأ بدلاً من ذلك في الانتقال إلى برنامج ملاحظات المجتمع. لقد رأينا هذا النهج يعمل على X ، حيث يمكّنون مجتمعهم من تحديد متى تكون المنشورات مضللة محتملة وتحتاج إلى مزيد من السياق، ويقرر الأشخاص عبر مجموعة متنوعة من وجهات النظر نوع السياق الذي يكون مفيدًا للمستخدمين الآخرين لرؤيته”.

صحيفة البيان