السلولي يوافق على الانضمام للهلال

اقترب الهلال من ضم اللاعب الدولي السعودي، عون السلولي، مدافع التعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بحسب تقارير صحفية.فقد ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الجمعة، أن الهلال يتفاوض مع التعاون حاليا حول الصفقة، حيث تركز إدارة الزعيم على تعزيز الدفاع بصفقات محلية.ومن جانبه، أبدى اللاعب رغبته في الانتقال للهلال.. ويتوقع حسم المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة.وكانت إدارة التعاون قد جددت عقد السلولي، في عام 2023، لثلاثة مواسم، بمقابل يصل إلى 11.5 مليون ريال، تشمل مقدم عقده الجديد.

وشارك السلولي مع التعاون في 18 مباراة بجميع المسابقات، خلال الموسم الجاري، بواقع 1357 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

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