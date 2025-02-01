العدل والمساواة السودانية تترحم على شقيق وزير التنمية الاجتماعية

تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية بعميق التعازي في وفاة المغفورة له باذن الله

المهندس ابراهيم ادم بخيت دخري

شقيق الاستاذ احمد ادم بخيت دخري وزير التنمية الاجتماعية وأمين أقليم ولاية الخرطوم ونائب رئيس الحركة بحكم الموقع؛

انتقل المغفور له الى الرفيق الاعلى بالخرطوم اثر علة لم تمهله طويلا؛

كان الفقيد طيب المعشر محب للخير متفانياً في عمله ووفياً لمهنته افنى حياته في خدمة الاخرين؛

نسأل الله ان ينزل عليه شآبيب الرحمة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة والفردوس الاعلى مأواه؛ والتعازي موصولة لاسرته واحبابه ومعارفه، انا لله وانا اليه راجعون