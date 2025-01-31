شاهد بالصورة والفيديو.. العشرات من “الحافلات” السفرية تغادر مدينة شندي محملة بالنازحين نحو “بحري” عبر طريق “التحدي” بعد تحرير الجيش للمصفاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال اعجاب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع توجه العشرات من “الحافلات”, السفرية من مدينة شندي, بولاية نهر النيل, نحو مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم.

وتوجهت “الحافلات”, محملة بالمواطنين الذين نزحوا من منازلهم ببحري صوب شندي, وعدد من المدن بولاية نهر النيل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد استغلت “الحافلات” السفرية لأول مرة منذ بداية الحرب طريق “التحدي”, الرابط بين مدينتي بحري, وشندي, بعد أن نجح الجيش في تحرير المصفاة من قبضة الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين