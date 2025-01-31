الريال والسيتي.. من يكسر الرقم 4 في النهائي المبكر؟

أسفرت قرعة الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة نارية مكررة، ونهائي مبكر بين ريال مدريد، حامل اللقب، ومانشستر سيتي، بطل إنجلترا.

والتقى العملاقان في 12 مباراة إجمالا، فحقق الميرينجي 4 انتصارات، وهو نفس عدد المرات التي فاز فيها الفريق الإنجليزي، كما فرض التعادل نفسه في 4 مناسبات.

وبدأت مواجهات الفريقين المباشرة، في دور مجموعات دوري الأبطال 2012-2013، عندما حقق ريال مدريد فوزا مثيرا (3-2) في سانتياجو برنابيو، بعدما قلب تأخره مرتين، بينما انتهت مباراة الإياب في ملعب الاتحاد بالتعادل 1-1.بعد ذلك، تكررت المواجهة في نصف نهائي 2015-2016، حيث انتهت مباراة الذهاب في مانشستر بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الميرينجي التأهل إلى النهائي، بفوز صعب (1-0) في الإياب، بفضل هدف عكسي سجله فيرناندو.

وفي موسم 2019-2020، التقى الفريقان مجددا في دور ال16، وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق فوز مزدوج بنتيجة (2-1)، في كلتا المباراتين، ليقصي ريال مدريد.لكن الإثارة الحقيقية جاءت في نصف نهائي 2021-2022، حيث شهدت مباراة الذهاب فوز مانشستر سيتي (4-3)، في لقاء مثير بملعب الاتحاد، إلا أن الفريق الملكي قدم واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخه، خلال مباراة الإياب في البرنابيو.

وذلك عندما سجل رودريجو هدفين في الدقائق الأخيرة، ليجر المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي أحرز خلاله كريم بنزيما هدف التأهل (3-1).

وفي نصف نهائي 2022-2023، نجح مانشستر سيتي في الثأر من خسارته السابقة، حيث تعادل (1-1) في مدريد، قبل أن يحقق فوزا كاسحا في الإياب (4-0)، على ملعب الاتحاد.

وبعد عام واحد، تواجه الكبيران في ربع نهائي نسخة 2023-2024، إذ انتهت مباراة الذهاب في البرنابيو بتعادل مثير (3-3)، قبل أن يتعادل الفريقان في إنجلترا مجددا (1-1).

وحسم ريال مدريد التأهل حينها لصالحه بركلات الترجيح (5-4)، قبل أن يكمل مشواره نحو اللقب، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند في النهائي (2-0).

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