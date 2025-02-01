أول تعليق للسيسي على تولي الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أحمد الشرع لتعيينه رئيسا انتقاليا في سوريا بعد حوالى شهرين على إطاحة نظام بشار الأسد.

ووجه السيسي على حسابه في “فيسبوك” التهنئة للشرع “لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية”.

وتمنى السيسي النجاح للشرع “في تحقيق تطلعات الشعب السورى نحو مزيد من التقدم والإزدهار”.

ودعمت مصر الأسد حتى لحظات حكمه الأخيرة، وحاليا مع تولي إسلاميي هيئة تحرير الشام السلطة في سوريا، التي يقودها أحمد الشرع، تشعر القاهرة بالقلق من أن يتوسّع تأثير هذا التغيير.

وسارعت دول عربية للاتصال بالسلطات الجديدة في دمشق، في حين أبدت القاهرة قدرا أكبر من الحذر.

وأكدت مصر تأييدها لنظام بشار الأسد حتى قبل ثلاثة أيام من إطاحته، وانتظر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ثلاثة أسابيع قبل أن يتصل بنظيره السوري الجديد أسعد الشيباني داعيا سلطات الأمر الواقع إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي “تتّسم… بالشمولية”.

وفي الأيام التي تلت سقوط الأسد اتسمت تصريحات السيسي بالحذر. وقال خلال لقاء مع صحافيين إن “أصحاب البلد” هم من يتخذون القرارات في الوقت الحالي في سوريا و”إما أن يهدموها أو يبنوها”.

الحرة