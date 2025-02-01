محمد رمضان: أخويا في الرضاعة مسيحي واسمه روماني – فيديو

كشف الفنان محمد رمضان لـ أول مرة عن تفاصيل وأسرار حياته في الطفولة لم يكشف عنها من قبل.

وقال محمد رمضان في لقائه التليفزيوني بـ بودكاست «خارج إطار الشخصية» المذاع عبر موقع «يوتيوب»: «كنت ساكن في شارع فيه 10 بيوت، إحنا البيت المسلم الوحيد والشارع كله مسيحيين، أخويا في الرضاعة مسيحي واسمه روماني، وأنا 6 شهور أمي تعبت وكانت مامته يعني، فهو أخويا أخويا، لحد ثانوي بقول ده أخويا».

كما تحدث «رمضان» عن نجاحه مبكرًا، وتحقيقه ثروة كبيرة وكونه مليونيرًا ولم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره، وكشف محمد رمضان عن علاقته بوالديه، وكيف أثَّرا في هذا النجاح.

المصري اليوم