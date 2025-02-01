أسد يلتهم حارسه بحديقة الحيوان بالفيوم

لقى حارس بحديقة الحيوان الفيوم، مصرعه إثر هجوم شرس من أسد كان مكلفًا برعايته.

الواقعة حدثت أثناء أداء الحارس سعيد جابر على، 45 عامًا، عمله في منطقة بيت الأسد داخل الحديقة، حيث هجم عليه الأسد بشكل مفاجئ وافترسه، مما أدى إلى وفاته في الحال.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بتعرض الحارس للهجوم.

وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث حيث تبين أن الحارس كان مسؤولًا عن رعاية الأسد، إلا أنه لم يتمكن من النجاة من الهجوم المفاجئ.

تم نقل جثة الحارس إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

المصري اليوم