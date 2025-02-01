ولاية نهر النيل: إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل فرع بربر من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وذلك بعد مطاردة عنيفة وتبادل لإطلاق النار أسفرت عن ضبط عربة بوكس دبل كاب تحمل 164 بندقية، إضافة إلى عدد من المتهمين.

وأشاد السيد اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف بالعملية النوعية التي نفذتها

قوة مكافحة التهريب بنهر النيل، مؤكداً أن هذه الضبطية تعكس يقظة وجاهزية قوات مكافحة التهريب في التصدي لكافة أشكال التهريب، لا سيما الأسلحة التي تشكل تهديداً للأمن القومي.

من جانبه ثمّن السيد اللواء ياسر صديق محمد أحمد، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، الجهود التي بذلتها إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، مشيداً بكفاءة ويقظة القوات في تنفيذ مهامها الميدانية بكفاءة عالية.

وأوضح السيد العميد آدم عمر سبيل مدير إدارة مكافحة التهريب نهر النيل، أن الضبطية جاءت بعد عملية مطاردة عنيفة وتبادل إطلاق نار، حيث تمكنت قواته من السيطرة على العربة التي كانت تحمل عدد (156) بندقية كلاشنكوف و عدد

8 بنادق إم 16 و مدفع قرنوف بالإضافة إلى عدد (8000) طلقة قرنوف، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين.