شخبوط بن نهيان يبحث مع رئيس رواندا تعزيز العلاقات

التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في العاصمة كيغالي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، مع كاغامي، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في القطاعات المختلفة، مؤكدين على أهمية الشراكة القائمة وحرص قيادتي البلدين المشترك على دفع التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المتبادلة.

كما التقى الشيخ شخبوط بن نهيان، أوليفييه ندوهونجيرهي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة قام بها كاغامي، للدولة، خلال مشاركته في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك للبلدين.

صحيفة الخليج